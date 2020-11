Gil Alma (Nos chers voisins) se déshabille en live et montre ses fesses

Gil Alma sait décidément faire le show ! Le comédien star de Nos chers voisins était (TF1) l'invité d'un live mercredi 25 novembre 2020 pour le média belge Télépro. L'occasion pour lui d'évoquer sa participation à la deuxième saison de Stars à nu, émission qui a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules.

Gil Alma n'a pas simplement évoqué le programme mais il a aussi donné un avant-goût de ce que le téléspectateurs allaient découvrir. En effet, l'acteur a commencé à faire un striptease en direct et a fini les fesses à l'air. Des images qui ont beaucoup amusé les autres invités du live, dont Isabelle Vitari. La comédienne de Nos chers voisins qui donne la réplique à Gil Alma en a profité pour révéler qu'elle avait également été sollicitée pour participer à Stars à nu. "On m'a aussi proposé cette émission chez les filles. J'ai pas les couilles de le faire", a-t-elle reconnu. Et pour son partenaire de jeu de déclarer avec humour : "Isabelle, je voulais t'inviter pour que tu vois ma bite au Lido mais comme tu la connais déjà..." Plus sérieusement, il a affirmé avoir passé un grand moment de rigolade lors du tournage qui a eu lieu en octobre dernier.

Le casting complet avait dans la foulée été révélé. Maëva Coucke (Miss France 2018), Linda Hardy (Miss France 1992), Inès Vandamme, que le public a découvert dans Danse avec les stars 2019, la chanteuse et Youtubeuse Lola Dubini, Nathalie Marquay (Miss France 1987) et la présentatrice Anaïs Grangerac ont été annoncées. Du côté des hommes, en plus de Gil Alma, les téléspectateurs retrouveront l'humoriste Cartman, l'ex gagnant de Koh-Lanta (en 2014 dans La Nouvelle Édition) Laurent Maistret, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Christophe Beaugrand et l'ancien nageur professionnel Camille Lacourt.