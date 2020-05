Isabelle Vitari : Compagnon issu d'un clan célèbre, enfants... portrait de famille

Samedi 30 mai, France 3 dévoile le téléfilm inédit Les mystères des majorettes avec Isabelle Vitari et Alexandre Varga. A cette occasion, Purepeople s'est intéressé à l'ex-star de Nos Chers voisins. Qui est son important compagnon ? Combien d'enfants a-t-elle ? Portrait de famille de la très discrète comédienne de 42 ans.

La pétillante voisine de TF1 incarne dans cette fiction le personnage de Claire, capitaine de gendarmerie qui doit enquêter sur le meurtre d'une jeune majorette retrouvée morte dans une glacière située sur le domaine de Madame Li, une riche viticultrice chinoise installée depuis quinze ans dans la région. La star poursuit donc sa carrière de comédienne, une passion pour elle car si elle le désirait, elle ne serait pas obligée de travailler.

Maman de Joséphine (15 ans), née de sa relation passée avec Matthias Van Khache, Isabelle Vitari est aussi mère de deux garçons, Paul (6 ans) et Léo (2 ans), fruits de son amour pour Ludovic Watine Arnault, ex-directeur d'e-commerce de la chic maison Dior. Un bon parti qui n'est autre que le fils de Dominique, soeur de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire et président-directeur général du groupe de luxe LVMH. C'est l'un des hommes les plus riches de la planète.

Très amoureuse et très discrète sur cette relation, Isabelle Vitari a néanmoins fait de récentes confidences sur ce compagnon qui lui est d'un grand soutien et qu'elle décrit comme "merveilleux". "Au début, je trouvais extraordinaire, d'un glamour, sexy, fou de le voir partir le matin avec sa mallette et son costume. Et ça aide, quand il y a un salaire fixe", a-t-elle indiqué à Ici Paris en mars. Elle a aussi évoqué ses enfants auprès de Télé 7 Jours. Confinée avec eux à la campagne, elle a posté plusieurs vidéos loufoques sur les réseaux sociaux où l'on pouvait entendre ses enfants collaborer à ses sketchs : "Je passe un peu pour une mère indigne à certains moments, laissant le petit dernier tout seul en lui disant que maman va prendre l'apéro avec des copains ! J'adore cet humour, moi qui suis en fait une mère poule assez stricte sur l'éducation. Ça ne rigole pas avec moi ! Pour les vidéos, ma fille m'a beaucoup aidée. Elle a tout de suite capté le rythme à mettre dans ces séquences", a-t-elle raconté.