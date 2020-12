Gil Alma : Scènes de nu ou de baisers, événements avec des Miss... Comment sa femme réagit

L'ancien acteur de Nos Chers Voisins est à l'honneur dans le magazine Gala. Un journaliste a rencontré Gil Alma ainsi que sa femme Aminata. L'occasion d'en découvrir davantage sur leur couple.

C'est en 2006 qu'Aminata (44 ans) a croisé la route de Gil Alma pour la première fois. Tous deux se sont rendus à une soirée organisée par une directrice de casting. Et, lors de leur rencontre, la belle métisse lui a fait croire qu'elle était comédienne. Depuis, ils en ont fait du chemin. Cela fait onze ans qu'ils sont mariés. Et jamais elle n'a été jalouse à cause du métier de Gil Alma.

Comme tous les acteurs, il arrive à la star de César Wagner de devoir jouer des scènes d'amour ou de nudité. Des situations qui pourraient en agacer certaines s'il s'agissait de leur moitié. Mais ce n'est pas le cas d'Aminata. "Je fais un métier où je dois me mettre nu, je dois embrasser les filles et Dieu sait qu'on me le demande. Je tourne des émissions avec des Miss France. Si ma femme était possessive, ce serait invivable", a expliqué Gil Alma. Et son épouse d'ajouter que ce sentiment ne l'a jamais traversée : "Ce n'est pas dans mon caractère. Je ne doute pas de lui. Je ne suis pas sûre de moi pour tout, mais de ma vie amoureuse si."

Ensemble, les tourtereaux ont eu deux enfants Sacha (12 ans) et Charlie (9 ans). Et ses deux fils ne souffrent en aucun cas de l'exposition médiatique de leur papa. "Ils s'en moquent un peu, ils ont grandi avec ça. Pour eux, Gil Alma n'est pas le comédien, c'est papa", a assuré Aminata. Cela a tout de même donné des envies de se mettre sur le devant de la scène à l'ainé. Gil Alma a en effet précisé que Sacha montrait ses talents d'humoriste sur Instagram, en faisant des petits sketchs. "Il aimerait être youtubeur, mais je lui ai expliqué qu'il fallait écrire, trouver un concept et travailler. Il est jeune, il a encore le temps d'y penser", a déclaré le brun de 41 ans. Son frère est quant à lui "plus sensible" et "plus organisé". Comme maman !

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 3 décembre 2020.