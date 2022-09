Gilbert Bécaud : Mort de son fils Gaya, une terrible annonce

Gaya Bécaud est mort. Le fils de Gilbert Bécaud est mort à l'âge de 69 ans. C'est son ami et journaliste Laurent Marsick qui a fait part de la triste nouvelle sur son compte Twitter : "Gaya Bécaud nous a quittés. Fils aîné du grand Gilbert Bécaud. Gaya avait 69 ans. On lui doit des centaines de jingles et habillages antenne. Il a aussi accompagné les premiers pas de Laurent Gerra sur RTL" a-t-il précisé. La radio était un peu sa maison puisque Gaya Bécaud avait passé plus de trois décennies en tant que directeur de la création à RTL.

Si les causes de sa disparition n'ont pas été révélées pour l'instant, une chose est sûre : la guerre de l'héritage autour de la fortune de Gilbert Bécaud risque d'être relancée. A la mort de l'interprète de Je viens te chercher, les proches étaient pris de court en apprenant que Gaya Bécaud était désigné comme seul héritier de son père sur le testament alors que le chanteur était aussi papa de quatre autres enfants.