Mort de la fille de Gilbert Bécaud dans un incendie : un membre de la famille se souvient du drame...

Pour le clan Bécaud, cela avait été une perte effroyable : en septembre 2019, la maison d'Anne était ravagée par les flammes et un corps avait été découvert. Le mois suivant, la famille confirmait alors la mort de la fille du chanteur. Crime ou accident, toutes les rumeurs allaient bon train. Dans les pages du magazine Ici Paris, sa demi-soeur revient sur le drame.

Interrogée sur ce souvenir atroce, Emily Bécaud - fille de Gilbert Bécaud et de Cathryn Lee St. John, née en 1972 - raconte : "A priori, c'était un accident domestique. C'était à 6km de chez moi. Moi er maman étions sur place. On a attendu très longtemps avec espoir. Quand la réalité arrive, il faut gérer." Voilà de quoi rétablir la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là, à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne). A l'époque, le flou persistait pour comprendre dans quelles conditions Anne avait perdu la vie. "Un mois après la tragédie qui a frappé notre famille, il ne fait plus aucun doute que ma soeur Anne a péri dans l'incendie de sa maison. Pourquoi ? Comment ? Nous ne savons rien des causes de son décès, crime ou accident. L'enquête est en cours, elle sera longue et la vie doit continuer", écrivait Emily sur Facebook.

Anne Bécaud est née en 1961 du premier mariage de l'artiste avec Monique Nicolas. Au cours de sa vie, l'interprète des chansons cultes Mes mains, Nathalie, Le Jour où la pluie viendra et Et maintenant était devenu le père de six enfants ! Aujourd'hui, sa fille Emily - elle aussi chanteuse - entretient comme elle peut la mémoire et l'héritage musical de l'artiste, mort il y a déjà vingt ans. Elle interprète notamment les classiques de son célèbre père sur scène. "J'interprète ses grands tubes et d'autres qu'on entend moins. Je féminise un peu le concert", dit-elle. Celle-ci ne cache pas qu'elle regrette toutefois que son illustre paternel ne soit pas assez célébré en France... "Par contre, dans le reste du monde, on l'entend partout", jure-t-elle.

Ici Paris, édition du 22 décembre 2021.