Gilbert Bécaud : Sa fille Emily "brutalisée physiquement" durant son enfance, elle raconte avec émotion

Emily Bécaud, fille du célèbre chanteur Gilbert Bécaud, était l'invitée de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui, le 10 novembre 2021. Sur le plateau, la jeune femme de 49 ans s'est épanchée sur sa vie de "fille de" et les difficultés qu'elle a pu rencontrer au cours de sa jeunesse, à cause de la notoriété de son père. "C'était un papa aimant, présent malgré ses 360 dates par an, il était là. Il appelait tous les soirs", a confié la jolie brune aux yeux bleus, qui a révélé que Gilbert Bécaud prenait le temps de passer du temps avec chacun de ses enfants.

Partageant ses nombreux souvenirs joyeux sur le plateau, Emily Bécaud a également parlé de choses plus douloureuses. "L'école n'était pas un terrain favorable pour moi. En tout cas, à l'époque", a-t-elle confié, avant de préciser qu'elle a été "brutalisée psychologiquement et physiquement", en grande partie à cause de la notoriété de son célèbre papa. "Harcèlement, c'est un mot très sympathique comparé à ce que j'ai vécu", a-t-elle déclaré, émue.

"J'étais toute seule, et j'étais très bien. Je préférais rentrer chez moi et vite aller me réfugier. Mon père ne s'en est pas vraiment rendu compte parce qu'il n'était pas vraiment là. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment comment gérer ce genre de choses-là".

Emily Bécaud a longtemps gardé cette souffrance pour elle. "C'était pour moi. Je préservais mon père et ma mère. C'était comme ça, je ne sais pas pourquoi", a raconté celle qui n'a pas eu une enfance comme tout le monde. "Pour moi, les gens qui venaient manger à la maison c'était tonton Charles, Charles Aznavour. Mais je ne savais pas qu'il était connu. Pour moi c'était un ami de la famille qui habitait juste à côté de chez nous", a révélé la petite soeur d'Anne Bécaud, décédée en 2019.