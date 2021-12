Gilbert Bécaud est mort depuis 20 ans : qui sont les six enfants du chanteur ?

C'est un terrible anniversaire que fête la France, ce 18 décembre 2021. Voilà vingt ans que Gilbert Bécaud a été emporté par la maladie, succombant à un cancer des poumons généralisé à l'âge de 74 ans. De là-haut, l'artiste peut toutefois se réjouir d'avoir laissé une trace de son passage sur cette Terre. Sa discographie, bien sûr, mais également sa grande famille recomposée.

Gilbert Bécaud était effectivement père de six enfants, nés de plusieurs relations différentes. Gilbert, surnommé Gaya, né en 1953, ainsi que Philippe et Anne, nés en 1957 et 1961, sont le fruit de ses amours avec sa première femme Monique Nicolas. Jennifer est née en 1968 de son union avec Janet Woollacott et il a eu Emily en 1972 avec sa dernière épouse Kitty. Il avait également adopté Noï avec elle, en 1993, au Laos. Mais les membres de cette large tribu ont-ils suivi les pas de papa ? Oui et non.

Le patron, c'est toujours moi !

A quelques jours de l'anniversaire de la mort de son paternel, le 19 novembre 2021, Emily Bécaud a sorti un triple album intitulé Je reviens te chercher chez Warner Music. Elle interprète, dessus, trois duo virtuels avec Gilbert Bécaut. Hormis cet opus, qui sème la zizanie au sein du clan, peu d'hommages sont apparemment prévus. Pas d'exposition, pas de portrait consacré à la télévision. Et pour cause. Gaya, l'aîné du clan, directeur de la création à RTL, est le seul héritier de l'oeuvre de son père et il ne compte pas en faire grand-chose. Il a, d'ailleurs, récemment été victime d'un AVC qui l'a empêché d'organiser quoi que ce soit.

Kitty avait bien tenté de contester cette décision mais la justice a fini par pencher en faveur de Gaya, qui était le directeur artistique de Gilbert Bécaud de son vivant. "La petite Bécaud fait comme si elle était toute seule mais le patron, c'est toujours moi", assurait-il récemment dans les colonnes du journal Le Figaro. Quant au reste de la famille, difficile de suivre les traces de chacun, or conflits juridiques. On sait simplement qu'Anne est décédée, en 2019, dans un terrible incendie...