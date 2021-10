Gilbert Bécaud : Sa fille Emily lui rend un bel hommage, le "vide immense" toujours présent

Mort le 18 décembre 2001 d'un cancer du poumon à 74 ans, Gilbert Bécaud aurait fêté ses 94 ans ce dimanche 24 octobre 2021. Sa fille Emily (fruit de son amour avec Cathryn Lee St. John, dite "Kitty") a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Facebook en ce jour si spécial. Nostalgique de tous les instants passés avec son précieux papa, la chanteuse de 49 ans a partagé un cliché où on l'aperçoit enfant à côté de celui qu'on surnommait Monsieur 100 000 Volts. En légende, elle écrit : "Papa, tu aurais 94 ans aujourd'hui. Je pense à toi si fort. Tu me manques tellement, tu nous manques si fort."

Bienveillante à l'égard des fans de son père et de tous ceux qui la soutiennent, elle poursuit : "À vous qui me suivez sur cette page, merci de partager aujourd'hui sur vos réseaux sociaux des chansons de papa. J'ai envie que le monde entier sache qu'on pense encore à lui, que des jeunes découvrent ses chansons et qu'on en parle encore et encore. Merci pour vos messages et vos encouragements pour le duo My Emotions qui m'ont beaucoup touchée." (Emily a en effet sorti un duo virtuel avec son papa disparu le 22 octobre dernier baptisé My Emotions).