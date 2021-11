Gilbert Bécaud : L'un de ses enfants victime d'un AVC, la malédiction continue

Gilbert Bécaud est mort le 18 décembre 2001, d'un cancer généralisé, à l'âge de 74 ans. Le vingtième anniversaire de sa disparition se profile... mais rien de bien grandiloquant ne semble prévu à cet effet. Le 19 novembre 2021, sa fille Emily Bécaud va sortir un triple CD, intitulé Je reviens te chercher, chez Warner Music, et a enregistré dessus trois duos virtuels avec son père. Le 17 décembre prochain, Isabelle Georges sortira l'album Isabelle Georges sings Bécaud. Puis Jacques Pessis cosignera un ouvrage avec Claude Lemesle aux Editions de l'Archipel. Et c'est à peu près tout.

Voilà pourquoi, il a fait si peu de choses...

Aucune exposition, aucun hommage à la télévision ne sont annoncés. Aucun musée Bécaud n'a jamais ouvert ses portes, en France. Et pour cause. En ayant six enfants de trois mères différentes - sa fille Anne est morte en 2019 dans un incendie -, Gilbert Bécaud a semé, sans le savoir, une certaine pagaille administrative. Dans la course à la gestion du patrimoine, c'est Gilbert, l'aîné surnommé Gaya, qui a remporté le procès en 2016. Or, l'homme de 68 ans aurait été victime d'un AVC juste après sa victoire. "Voilà pourquoi il a fait si peu de choses, explique sa fille, Marguerite, au journal Le Figaro. Il a effectivement sorti un disque réorchestré à sa façon, quelques compilations et puis c'est tout. Pour les dix ans de la mort de Gilbert en 2011, il n'a rien fait."

Le patron, c'est toujours moi !

Gaya Bécaud serait, au contraire, plutôt habitué à mettre des bâtons dans les roues de ceux qui souhaitent accorder un clin d'oeil à son papa artiste. "Il possède énormément d'archives sans les utiliser, regrette Danièle Senocq, présidente d'un fan-club de Gilbert Bécaud situé en Belgique. Il ne nous a jamais rendu 380 diapositives qui ont une forte valeur affective pour nous. Nous l'avons invité maintes fois à Bruxelles, sans succès." Même le CD qui sort le 19 novembre 2021 devrait causer bien du soucis à Emily Bécaud, qui a travaillé dans l'ombre sans en parler avec le reste de la famille. "La petite Bécaud fait comme si elle était toute seule mais le patron, c'est toujours moi, assure Gaya. Rééditer les chansons, je l'ai déjà fait il y a vingt ans."

A force de non-dits et de malentendus, le répertoire de Gilbert Bécaud tombe peu à peu dans l'oubli. Son titre Je reviens te chercher a, toutefois, été utilisé, récemment, dans une campagne publicitaire en faveur du vaccin contre la Covid-19...