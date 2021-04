Gilles Verdez condamné par Bernard de la Villardière : il révèle le montant de son amende...

Gilles Verdez aurait peut-être mieux fait de s'abstenir la dernière fois qu'il a évoqué Bernard de la Villardière et ses émissions sur M6 publiquement. Le journaliste n'a en effet que très peu apprécié de se faire critiquer par le chroniqueur de Touche pas à mon poste, estimant même qu'il partageait de fausses informations. Ainsi, il a décidé de porter plainte contre lui pour diffamation. Lors d'une interview accordée au Monde samedi 17 avril dernier, il s'est réjouit d'avoir remporté la bataille. "Je viens de faire condamner Gilles Verdez pour diffamation. Il m'a traité d'islamophobe chez Hanouna. A chaque fois qu'il peut se payer Enquête exclusive... Il m'accuse de ne pas faire mon travail de journaliste", Bernard de la Villardière s'est-il justifié.

Forcément, lundi 19 avril 2021, Cyril Hanouna ne pouvait pas passer à côté de cette affaire et a demandé à Gilles Verdez de s'exprimer à son tour. "Bernard de La Villardière m'avait attaqué à propos de l'ensemble des déclarations, des critiques surtout négatives que j'ai faites ici sur son émission Enquête Exclusive, a-t-il rappelé. La particularité, c'est qu'il n'a attaqué que moi ! Il a tout à fait le droit mais traditionnellement, on peut attaquer l'émission avec son producteur, et la chaîne, le diffuseur. Il avait un dossier très épais et il a gagné sur l'islamophobie. Donc j'ai été condamné pour diffamation, mais il a perdu sur tout le reste, sur toutes les critiques sur l'émission parce que son but était de dire : 'Ces critiques sur l'émission créent un acharnement contre moi.'"

Gilles Verdez a tout de même écopé d'une amende bien salée. "Comme il n'a attaqué que moi, j'ai été le seul à être condamné. Avec les frais de justice, c'était autour de 5000 euros", a-t-il révélé. Toutefois, il n'a pas eu à débourser un centime de sa poche. Et pour cause, Cyril Hanouna et le directeur d'H2O productions ont décidé de s'en charger pour lui. "Je m'apprêtais à faire un chèque. Je tiens à vous rendre hommage, il faut que les téléspectateurs le sachent ! Vous m'avez dit : 'Tu as été condamné en ton nom propre mais c'était pendant l'émission donc tu ne paies rien et nous payons'", a fait savoir Gilles Verdez, remerciant également Cyril Hanouna d'avoir mis à sa disposition un avocat.