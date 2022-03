Gilles Verdez : Sa fiancée Fatou draguée par un célèbre chanteur, le chroniqueur agacé

Cyril Hanouna était très en forme en cette veille de week-end du vendredi 11 mars. Avant de recevoir Martin Blachier dans Touche pas à mon poste pour la sortie de son ouvrage Méga gâchis. Histoire secrète de la pandémie, l'animateur de 47 ans a fait un petit tour de plateau pour prendre des nouvelles de son équipe et avoir quelques informations à leur sujet. Il n'a pas été déçu d'apprendre que Gilles Verdez avait le chanteur Bernard Lavilliers dans son viseur depuis longtemps...

"Je ne l'aime pas beaucoup Bernard Lavilliers", a-t-il indiqué à Cyril Hanouna. Ce dernier n'a même pas eu besoin de demander des explications puisque Gilles Verdez, toujours agacé par la situation, s'en est chargé tout seul : "Il a dragué Fatou à un concert. Ça, ce n'est pas beau. C'était il y a longtemps, dans l'Est de la France et ça, je n'aime pas." Le journaliste sportif n'a pas précisé si cette tentative de rapprochement avait eu lieu avant la rencontre de Gilles Verdez avec sa promise mais il a clairement fait comprendre qu'il règlerait bien ses comptes avec l'interprète des Mains d'or en lui en collant une dans la figure.

Entre Gilles Verdez et Fatou, l'amour dure depuis plusieurs années, non sans quelques remous. En 2017, à l'approche de la Saint-Valentin, le chroniqueur s'était fortement disputé avec sa chérie pour un bisou langoureux échangé en direct avec Isabelle Morini-Bosc. Pour se réconcilier, Gilles Verdez avait donc organisé une surprise : celle de demander la main de Fatou en direct dans TPMP. Stressé, il s'était exécuté, obtenant un "oui" timide et critiqué de la part de sa fiancée.

Face au raz-de-marée de réactions qu'avait déclenché cette demande, Gilles Verdez avait pris la défense de sa future femme : "C'est pas son métier la télé ! Elle dirige un institut de beauté, elle n'est pas habituée, ici l'ambiance est intimidante pour elle. Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi, elle vient pour ça uniquement. Elle ne savait pas du tout que j'allais la demander en mariage. Elle est extrêmement pudique, elle protège aussi ses enfants, sa famille, et dans sa culture, on ne montre pas ses sentiments". Depuis, Fatou les assume. Les préparatifs de mariage sont d'ailleurs en cours. Une fin heureuse comme on les aime !