Gillian Anderson célibataire : la comédienne ulcérée devant son ex, déjà en couple !

Il a tourné la page à la vitesse de l'éclair ! Peter Morgan, qui s'est séparé de Gillian Anderson en décembre 2020, serait déjà en couple... et en ménage avec sa nouvelle compagne. L'élue de son coeur ? Jemima Goldsmith, une ancienne copine de la princesse Diana - histoire de rester dans la thématique The Crown - qui a été mariée au joueur de cricket Imran Khan. Si l'héroïne de la série X-Files avait vécu la rupture de manière relativement apaisée, elle serait légèrement moins amusée depuis qu'elle a eu vent de cette information.

La stupéfaction de Gillian Anderson

Célibataire depuis quelques semaines, Gillian Anderson ne verrait pas d'un très bon oeil cette nouvelle romance express. Selon une source du Dailymail, la comédienne serait "vexée", "perplexe" et "stupéfaite" de voir Peter Morgan passer si vite à autre chose - d'autant que Jemima Goldsmith est une amie de longue date du scénariste. Elle aurait "levé un sourcil ou deux" en découvrant la naissance de cette idylle, qui daterait des alentours de la toute fin du mois de décembre. "La rupture s'est faite progressivement, mais quand même assez rapidement, précise un proche du couple. On dirait que Jemima essaye d'arriver à ses fins depuis un certain temps. Quelques semaines pour se remettre avec quelqu'un, ce n'est vraiment pas très long. Surtout quand on sort d'une relation de quatre ans. D'où la stupéfaction de Gillian..."

Tensions sur le tournage de "The Crown" ?

Pour rappel, les deux ex avaient décidé de poursuivre séparément tout en restant bons amis. Le Mail Online, qui annonçait cette rupture, n'évoquait aucune tension. Simplement une histoire qui était "arrivée en fin de course". Gillian Anderson aurait-elle rencontré un problème en acceptant le rôle de Margaret Thatcher dans la saison 4 de la série The Crown, alors que son compagnon en était le créateur ? Difficile à dire puisque les amoureux avaient passer un pacte avant d'entamer cette nouvelle aventure : elle ne commenterait pas le scénario ni l'évolution des épisodes et lui ne critiquerait ni sa prestation ni son approche du personnage de la Dame de fer. Des efforts qui, visiblement, n'ont pas suffit pour que Gillian Anderson et Peter Morgan continuent à régner ensemble...