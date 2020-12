Gillian Anderson célibataire : Rupture avec son compagnon Peter Morgan, créateur de The Crown

Entre Gillian Anderson et Peter Morgan c'est terminé. Comme le rapporte le Mail Online, le couple a décidé de mettre fin à sa relation d'un commun accord. Entre les deux, pas de frictions mais simplement une incapacité à faire fonctionner la relation...

Comme le précise le site, l'histoire de coeur entre Gillian Anderson (52 ans) et Peter Morgan (57 ans) "est arrivée en bout de course". Leurs divers engagements professionnels et leur gestion de leur temps avec leurs enfants respectifs "sont un facteur" dans cette décision de s'arrêter là après une romance entamée en 2016. "Gillian et Peter ont toutefois l'intention de rester bons amis", ajoutent nos confrères, informés par une source proche. L'actrice est la maman de trois enfants : Piper (née en 1994), issue de son premier mariage avec Clyde Klotz, ainsi que de Felix (né en 2008) et Oscar (né en 2006) issus de sa relation avec Mark Griffiths. Quant à Peter Morgan il est le papa de cinq enfants nés de son mariage avec la princesse Anna Carolina Schwarzenberg.

Gillian Anderson, installée à Londres depuis 2002 avec ses enfants - mais originaire de Chicago aux Etats-Unis -, avait fait la rencontre du scénariste Peter Morgan en 2016. Le couple avait même pu collaborer ensemble en 2020 sur la quatrième saison de l'excellente série The Crown. Un show ultrapopulaire sur Netflix, racontant la vie de la famille royale britannique, que Peter Morgan a aidé à créer. Dans la récente saison, l'actrice incarne l'ancienne Première ministre Margaret Thatcher.

Gillian Anderson, qui est devenue mondialement connue grâce à la série X-Files dans les années 1990 au côté de David Duchovny, est aussi à l'affiche d'une autre série populaire de Netflix : Sex Education. Une troisième saison est prochainement attendue.