Gims soutient Valérie Pécresse : elle ne le reconnaît même pas en pleine émission

Valérie Pécresse a surpris les téléspectateurs. Jeudi 23 septembre, la candidate à la présidentielle était l'invitée de Thomas Sotto et Léa Salamé dans l'émission politique Elysée 2022, sur France 2. La présidente de la région Ile-de-France, qui est soutenue depuis des années par le rappeur Gims est restée dubitative lorsque le journaliste lui a demandé de deviner qui était l'interprète de la chanson diffusée. "Bah, vous reconnaissez pas vos soutiens ?", a lancé le présentateur. Il semble que si Valérie Pécresse connaisse l'homme aux lunettes noires, elle ne s'intéresse pas beaucoup à sa musique. "Ah c'est Gims celle-là ? Je ne l'ai pas reconnu. Je ne connais pas tout le répertoire de Gims", s'est-elle justifiée, en écoutant le morceau Est-ce que tu m'aimes ?.

Depuis qu'elle a annoncé sa candidature à la présidentielle, Valérie Pécresse a reçu le soutien de plusieurs célébrités dont Line Renaud et Alain Delon ! Et l'acteur de 85 ans la voit déjà tenir les rênes de la France ! "Je l'aime beaucoup. C'est la seule femme que je souhaiterais à la présidence", a confié le Guépard lors d'un entretien mené par Cyril Viguier pour TV5 Monde. Mais être une femme politicienne n'est pas toujours chose aisée. L'ancienne membre des Républicains, aujourd'hui présidente de son propre mouvement, nommé Libres !, a également essuyé les critiques et moqueries de ses pairs.

Victime de sexisme durant une grande partie de sa carrière, la maman de Baptiste, Clément et Emilie (25, 23 et 18 ans) déplorait en juillet dernier dans les pages du Journal du Dimanche : "Si vous saviez le nombre d'hommes politiques qui m'ont contactée en m'expliquant que je ferais un formidable Premier ministre ! Faire tout le boulot sans avoir le titre : c'est la vie de beaucoup de femmes". Néanmoins, la quinquagénaire pourra compter sur le soutien de son mari et de ses enfants. Par le passé déjà, ma famille n'a pas été épargnée. Mais ils ont, je crois, une certaine fierté du travail que j'ai accompli", confiait-elle récemment au magazine Gala.