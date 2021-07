Giovanni Amura (L'amie prodigieuse) en couple : qui est sa compagne Rossella Rivoli ?

Giovanni Amuri détient également une chaîne Youtube : il y poste des vidéos des coulisses de la série mais aussi des choses plus intimes, comme son déplacement à un festival de cinéma italien à Montefiore dell'Aso avec sa compagne.

L'acteur poste aussi des contenus plus légers et drôles, comme cette vidéo où sa conjointe et lui s'amusent à doubler des scènes cultes de films et de dessins animés comme Les Simpsons, Le Grinch ou encore Men In Black. Giovanni Amura et Rossella Rivoli partagent donc le même goût pour le 7e Art et le même humour !