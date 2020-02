Globes 2020 - Jonathan Cohen parrain d'honneur : "C'est une joie pour moi"

Le bonheur est partagé puisque Jonathan Cohen se fait une joie d'être le parrain d'honneur des Globes. "La cérémonie Les Globes donne une place de choix à la comédie dans les Arts majeurs et offre cette année un éclairage particulier à celle- ci. C'est donc une joie pour moi d'être le parrain d'honneur de cette édition. Qu'elle soit romantique, dramatique, sociale ou populaire, elle est riche d'émotions et quand elle réunit le public et la presse c'est juste un pur bonheur pour nous les artiste", a-t-il commenté dans un communiqué transmis ce même jour.

"Je suis très heureux d'offrir le parrainage d'honneur à Jonathan Cohen. Jeune avec un parcours très riche, il est un modèle pour les générations à venir qui souhaiteraient se diriger vers le genre qu'est la comédie. Dans son écriture et son interprétation, il impose un style qui marque les esprits quels que soient les âges, communautés et univers", a déclaré Mehdi Hamdi, président des Globes. "Jonathan Cohen est un artiste moderne incontournable contribuant à l'un des Arts les plus difficile : faire rire. Du conservatoire au doublage pour le cinéma en passant par la TV, la scène, il maîtrise tout avec excellence. Auteur, acteur, réalisateur s'ouvrant à tous les formats, il prouve qu'en France il est possible de réussir dans plusieurs univers", a fait savoir Sandra Rudich, directrice générale et productrice des Globes.

Jonathan Cohen a su s'imposer comme une valeur sûre du cinéma français. Découvert sur le petit écran de Canal +, il partage aujourd'hui l'écran avec les plus grands. En 2012, son talent est déjà remarqué dans la série à succès Bref, dans laquelle il incarne le personnage de Charles. Il est alors de plus en plus présent sur le grand écran, en enchaînant les rôles dans Dépression et des potes d'Arnaud Lemort, Mains Armées de Pierre Jolivet, Un Plan parfait de Pascal Chaumeil, et une performance saluée dans Amour et Turbulences d'Alexandre Castagnetti.



C'est en 2016 que son personnage récurrent de Serge le Mytho dans la série Bloqués sur Canal+ remporte un succès inattendu et le propulse sur le devant de la scène, jusqu'à faire l'objet d'un spin-off diffusé hebdomadairement. Ce triomphe lui permet de se voir offrir des rôles plus exposés dans le paysage cinématographique français, dans Papa ou Maman 2 de Martin Bourboulon, dans Coexister de Fabrice Éboué ou encore dans Budapest de Xavier Gens. En 2019, il donne la réplique à Gérard Darmon dans la série Netflix Family Business, reconduite pour une deuxième saison. Aujourd'hui, Jonathan Cohen est un acteur indispensable, convoité par les plus reconnus, bientôt à l'écran avec Catherine Deneuve dans Terrible Jungle, et de retour sur CANAL+ pour sa propre série, La Flamme.

La 15e cérémonie des Globes a pour présidente d'honneur la sublime Monica Bellucci et la liste intégrale des nominations a été dévoilée le 13 janvier dernier.