Monica Bellucci "très touchée" : Elle est présidente d'honneur des Globes

Voilà quinze ans que sont célébrés les Globes, autrefois appelés Globes de cristal. Pour son anniversaire, qui sera célébré le 14 mars 2020 à la salle Wagram, à Paris, la cérémonie a choisi sa présidente d'honneur : Monica Bellucci, qui succède ainsi à Juliette Binoche. "Je suis honorée et très touchée par l'affection que la France me porte depuis toujours et qui aujourd'hui me conduit à être la présidente d'honneur de la cérémonie Les Globes pour son 15e anniversaire", a-t-elle confié.

"Une cérémonie qui célèbre les artistes et les oeuvres, dont les prix sont décernés par la presse culturelle nous accompagnant tout au long de l'année. Célébrer la diversité des talents des artistes, comme la pluralité culturelle et la liberté d'expression de la presse est une chance. Je suis heureuse d'y contribuer avec vous", poursuit Monica Bellucci.

Comme chaque année depuis quinze ans, la cérémonie Les Globes célèbre l'excellence de l'art, la culture et le divertissement français. Elle récompense chaque année les oeuvres et artistes français mais aussi internationaux grâce au vote de son Académie constituée de 80 membres. Elle se constitue exclusivement de journalistes, critiques, rédacteurs en chef, spécialistes de la culture et du divertissement, issus de tous supports.

Comme annoncé il y a quelques jours, le jury de cette édition 2020 se composera de Laurie Cholewa, Hélène Mannarino, Laetitia Ratane et Christophe Carrière, qui remettra le prix Globes de la presse de la meilleure comédie.