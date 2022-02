Grand Corps Malade en couple avec Julia : "Je suis tout sauf un macho"

A 44 ans, Grand Corps Malade - alias Fabien Marsaud - est un homme comblé. Non content d'avoir un très beau succès dans la musique, il a aussi trouvé l'âme soeur. L'artiste est marié depuis 2008 à Julia, avec laquelle il est devenu le papa de deux enfants. Dans Sept à huit, il a évoqué comme rarement son couple.

Grand Corps Malade a rencontré son épouse en 2006 et, depuis, il vit une superbe histoire d'amour loin des mondanités du show business. Le couple évite ainsi le plus possible de se montrer, préférant vivre dans l'ombre. Ce qui permet aux amoureux de préserver aussi leurs enfants, deux garçons garçons, nés en 2010 et 2013. L'interprète du tube Les voyages en train a ainsi confié aux caméras de TF1 toute l'admiration qu'il porte à Julia : "C'est une femme forte qui gère aussi bien la famille, le temps pour ses enfants et son mari. Je suis tout sauf un macho. A la maison, j'essaye de faire ma part au maximum." Nul doute que ce dernier est sensible à la charge mentale des femmes, un sujet encore inexistant dans le débat public il y a quelques années.

Grand Corps Malade s'est également dit "très fier du boulot" de sa femme, laquelle n'est pas vraiment glamour puisqu'elle travaille dans la fonction publique dans une mairie. "Elle s'occupe de la vie des gens. Elle fait forcément du social vu son métier", a-t-il relaté, lui qui est très concerné par ces thématiques. Il a notamment co-écrit et co-réalisé les films Patients et La vie scolaire. Quand l'artiste n'est pas pris par ses multiples projets ou collaborations, il occupe son temps libre à profiter de ses enfants. "Ce ne sont pas les confinements qui m'ont fait découvrir la vie de père au foyer. J'ai toujours été très proche de mes enfants, je les aide pour les devoirs, je les emmène au sport. Mais j'ai découvert ce que c'était d'être 24h/24 avec eux et c'est autre chose que les devoirs. On ne s'est pas ennuyés pendant le confinement mais ce sont de bons souvenirs", a-t-il ajouté.

A noter que Grand Corps Malade, dont le dernier album intitulé Mesdames a fait un carton avec plus de 350 000 exemplaires vendus, démarre ce mois-ci une nouvelle tournée qui prendra les routes de France jusqu'en décembre prochain.