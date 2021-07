Grégoire Bonnet séparé d'Aurélie : les causes de sa rupture avec la mère de sa fille

Grégoire Bonnet et Aurélie ne connaissent pas de Scènes de ménages malgré leur situation. Ils ont formé un couple et de leur relation est née Eglantine (13 ans). A l'occasion d'une interview pour Gala datant de 2020, l'acteur de 55 ans et son ex s'étaient confiés sur leur relation et la raison de leur rupture.

Grégoire Bonnet et son ancienne compagne ont beau être séparés, ils s'entendent toujours très bien. Et leur relation a été tout aussi belle dès le départ. Le comédien et Aurélie se sont rencontrés lors d'une soirée chez des amis communs. Ils ont eu un coup de foudre. Ils se sont donc mis en couple et ont rapidement emménagé ensemble. "Je viens d'une famille d'ingénieurs et de scientifiques. Mes parents étaient un peu inquiets que je fréquente... un saltimbanque", avait précisé la maman d'Eglantine. Peu de temps après, l'avocate spécialisée en droit de la copropriété est tombée enceinte, un immense bonheur pour eux.

La carrière de Grégoire Bonnet a pris un autre tournant quand il a intégré les séries Nina (dans la peau de Samuel Proust) et Scènes de ménages (Philippe), en 2015. Cela lui a permis d'être connu du grand public. Malgré son succès à la télévision, il n'a pas souhaité délaisser les planches et a donc allié les deux. Un choix qui a brisé son couple avec Aurélie. "C'est une des causes de notre rupture. Une séparation sans heurts ni verres brisés", s'est souvenu Grégoire Bonnet. Depuis, ils se voient régulièrement dans l'appartement dans lequel ils s'étaient installés à la naissance de leur fille. "Nous nous entendons si bien que nous partons même en vacances tous les trois. Et pas seulement pour faire plaisir à Églantine", a assuré Aurélie.

Mieux vaut donc que leurs moitiés, s'ils en ont, acceptent leur relation. "Nous leur annonçons immédiatement la couleur. Conserver intacte la relation que nous avons avec Aurélie, se voir souvent, dîner ensemble, est notre condition sine qua non", a précisé Grégoire Bonnet. Leur fille quant à elle se réjouit de les voir toujours aussi complices. Mais elle ne souhaite pas pour autant qu'ils se remettent en couple : "C'est très bien comme ça. Papa et maman n'arrêtent pas de se charrier, mais au moins, ils ne se disputent jamais."