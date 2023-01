Grégoire Bonnet : Ce choix qu'il a fait et qui a brisé son couple avec Aurélie, la mère de sa fille

Derrière son métier d'acteur, Grégoire Bonnet est aussi père de famille et plus précisément d'une jeune fille prénommée Églantine et aujourd'hui âgée de bientôt 15 ans. Si l'acteur et sa compagne Aurélie ont filé le parfait amour pendant quelques années, ils sont aujourd'hui séparés. Une rupture inattendue pour le comédien qui a bien dû admettre avoir une grosse part de responsabilité dans cette lourde décision.

En octobre 2020, dans les colonnes de Gala, Grégoire Bonnet révélait les raisons de leur séparation. Parmi elles, son emploi du temps beaucoup trop chargé... En effet, à l'époque, en 2015, le comédien connaît le succès grâce à ses rôles dans les séries Nina (diffusée sur France 2) et Scènes de ménages (diffusée sur M6). En plus de ces obligations, il persiste à jouer au théâtre, sa passion première. Très rapidement, il délaisse sa petite famille et n'a presque plus de temps à leur accorder... Une décision qui ne plaît pas à Aurélie et qui la pousse malheureusement à mettre les voiles. "C'est une des causes de notre rupture. Une séparation sans heurts ni verres brisés", affirmait-il auprès de nos confrères de Gala.

Une relation soudée

Pour autant, les deux anciens amoureux ne se font pas la guerre bien au contraire ! Grégoire Bonnet et son ancienne compagne s'entendent extrêmement bien, au point même de continuer à se voir régulièrement et même de partir en vacances ensemble. "Nous nous entendons si bien que nous partons même en vacances tous les trois. Et pas seulement pour faire plaisir à Églantine", confiait Aurélie, toujours dans les colonnes de Gala. Présent à ses côtés lors de l'interview, Grégoire Bonnet a ajouté que leurs nouveaux conjoints, s'ils en ont, doivent impérativement se faire à cette relation complice. "Nous leur annonçons immédiatement la couleur. Conserver intacte la relation que nous avons avec Aurélie, se voir souvent, dîner ensemble, est notre condition sine qua non", a-t-il révélé. Une situation qui convient parfaitement à la jeune Églantine, ravie d'avoir des parents aussi proches. "C'est très bien comme ça. Papa et maman n'arrêtent pas de se charrier, mais au moins, ils ne se disputent jamais", affirmait-elle alors. Une relation toute en douceur qui fait plaisir à voir !