Grégoire marié : jolie photo avec sa femme et déclaration enflammée !

Vive les mariés ! Grégoire et sa femme Eléonore fêtent désormais leurs noces de faïence, pour 9 années de mariage. Le chanteur n'a pas manqué de partager l'évènement avec ses abonnés en ligne, dévoilant au passage une photo d'archive.

Sur son compte Twitter suivi par un peu plus de 77 000 abonnés, Grégoire a donc posté un cliché tiré de ses archives personnelles, le 25 août 2021. En légende, l'interprète des tubes Toi + Moi et Rue des étoiles - qui a été lâché par sa maison de disque et se débrouille seul depuis - écrit : "9 ans de mariage ! Je vous souhaite à tous de connaître un amour aussi intense, serein, passionné, entier, doux et évident que le nôtre." De jolis mots qui ont sans doute beaucoup touché son épouse, Eléonore de Galard, ancienne avocate s'étant reconvertie comme productrice de spectacles. Le couple a eu deux enfants : Paul (8 ans) et Léopoldine (6 ans).

Grégoire, qui se fait discret médiatiquement même s'il continue régulièrement de sortir des titres, avait déjà eu l'occasion de dire tout le bien qu'il pense de sa femme, rencontrée... dans un mariage ! Il avait d'ailleurs fait sa propre demande après moins d'un an de relation amoureuse. "Aujourd'hui, je ne doute pas que je vais finir ma vie avec elle. Moi qui étais dragueur, je n'ai plus ce rapport de séduction avec les autres femmes. Éléonore m'a donné deux beaux enfants qui m'ont appris à me détacher de pas mal de choses", avait-il ainsi confié au magazine Public en 2018.