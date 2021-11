Grégory Montel (Dix pour cent) en couple avec une actrice de Plus belle la vie

Elle joue dans le feuilleton à succès Plus belle la vie depuis 2020, lui incarne Gabriel Sarda dans la série française primée aux Emmy Awards, Dix pour cent. Marine Danaux et Grégory Montel forment un couple discret depuis 2008. Les deux comédiens se sont rencontrés au théâtre. Si le lieu n'est pas très original, leur première nuit ensemble est très cocasse. Invité sur le plateau de Je t'aime etc. en août dernier, Grégory Montel a expliqué sa folle nuit avec Marine Danaux, alias Sophie Corcel dans PBLV.

"Notre première nuit, on l'a passée sur le plateau du Théâtre du Soleil, sur la scène, c'est pour vous dire. C'est beau, mais c'est beaucoup moins romantique, parce qu'en fait, on a pris les draps qui servaient pour se coucher et en fait, c'était plein d'acariens et j'ai éternué toute la nuit. Je sais pas vous, mais moi, je suis allergique à la poussière", a-t-il raconté à Daphné Bürki.