Gregory Tyree Boyce (Twilight) : retrouvé mort avec sa petite amie, un mystère

Vu dans Twilight (où il incarnait Tyler), Gregory Tyree Boyce est décédé le 13 mai 2020. Âgé de 30 ans, il a été retrouvé mort à Las Vegas avec sa petite amie, Natalie Adepoju (27 ans), comme l'annonce un porte-parole de l'acteur à People Magazine, le 18 mai 2020.

D'après TMZ.com, qui s'appuie sur des sources judiciaires, Gregory Tyree et Natalie Adepoju ont été retrouvés morts dans leur appartement de Las Vegas. "Une poudre blanche non identifiée a été retrouvée sur les lieux", ont ajouté nos confrères américains.

Gregory Tyree Boyce était principalement connu pour son rôle de Tyler Crowley dans le premier volet de la saga Twilight, en 2008. L'acteur laisse derrière lui sa fille de 10 ans, Alaya. Sa compagne Natalie était également maman, d'un petit garçon prénommé Egypt.

La mère de l'acteur, Lisa Wayne, a annoncé cette bien triste nouvelle sur Facebook dimanche, expliquant que son fils prévoyait d'ouvrir un restaurant proposant des ailes de poulet. "Il avait des saveurs genre Tequila Lime ou Hennessy au sirop d'érable, c'était juste trop bon. Mon fils était mon chef préféré", a-t-elle écrit. Gregory prévoyait d'ouvrir son établissement avec sa compagne, leur "rêve".

"Pourquoi tu m'as quitté ? On habitait dans le même immeuble et tu étais mon resto favori. Tu cuisinais et moi je venais manger. Pendant le confinement, on marchait avec toi et Natalie sur un merveilleux sentier. Je voulais vraiment perdre du poids, mais je ne pouvais pas résister à tes plats. Depuis que tu m'as quittée, j'ai perdu 3 kilos", a poursuivi la mère du défunt sur Facebook.

Une page de financement participatif a été lancée pour couvrir les dépenses de ses obsèques, qui auront lieu le 23 mai prochain.