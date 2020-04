Grey's Anatomy deprogrammée en urgence : pas de doublage à cause du coronavirus

Attention mesdames et messieurs les téléspectateurs, la suite de la série Grey's Anatomy ne sera pas diffusée sur TF1 ce mercredi 1er avril 2020. Une mauvaise nouvelle puisque cela signifie que la fin de la saison 16, qui était en cours de diffusion, ne sera pas dévoilée. Frustrant...

C'est la faute du coronavirus, encore et toujours. En plus d'avoir provoqué l'arrêt du tournage de la célèbre série médicale - ce qui va aussi impacter le public américain, lequel a des épisodes à visionner jusqu'au 9 avril seulement -, en France, certains numéros pourtant prêts n'ont pas pu être doublés puisque les comédiens qui doublent en français les acteurs de la série sont actuellement confinés.

Cette information a été révélée par Kevin Boucher, rédacteur en chef du site Puremédias.com, sur son compte Twitter : "Faute d'épisodes doublés, #GreysAnatomy est remplacé par la nouveauté #TheResident dès le 22 avril sur TF1." La série Grey's Anatomy va donc être déprogrammée après les épisodes 10 et 11 qui seront diffusés ce mercredi 1er avril 2020 !

Avec le tournage interrompu, la seizième saison, qui est marquée par le départ d'Alex Karev interprété par Justin Chambers, ne comptera donc que 21 épisodes au lieu de 25. Mais que les fans se rassurent, les scénarios ne vont pas être jetés à la poubelle et les quatre épisodes manquants seront intégrés à la saison suivante, c'est-à-dire à la dix-septième. En France, dès que le doublage des épisodes déjà tournés sera réalisé, TF1 les reprogrammera. Patience, donc...

Place dès la semaine prochain à une autre série médicale, The Resident, dont voici le synopsis qui, on doit l'avouer, est plutôt alléchant : "Médecin au Chastain Memorial à Atlanta, le Dr Conrad Hawkins jongle entre un patron manquant d'éthique et le bien-être de ses patients. Talentueux mais quelque peu arrogant, il n'hésite pas à contourner et dénoncer le système parfois injuste des milieux hospitaliers. Hawkins forme avec le Dr Devon Pravesh, un jeune interne fraîchement diplômé, un duo complémentaire soudé confronté chaque jour à de nombreux challenges."