Guillaume Canet : "Sexe, pétards et Lexo", l'acteur dévoile ses carburants nocturnes

Comédien, réalisateur, papa... Guillaume Canet a un emploi du temps très chargé. Et malgré ses responsabilités multiples, le cinéaste reste un homme de la nuit. Mais quel est son secret pour tenir le coup ? C'est ce qu'à voulu savoir le magazine Marie-Claire, qui lui a posé ses fameuses "13 question d'après minuit", dans une forêt, sous un clair de lune. L'occasion, notamment, d'évoquer ses carburants nocturnes. "Le sexe, a-t-il expliqué de but en blanc. A un moment, j'ai pris du Lexo, ça ne me réussissait pas du tout. J'ai appris à m'apaiser autrement. Les pétards, longtemps et maintenant la méditation. Mais y a quand même rien de mieux que le sexe avant de s'endormir."

C'est Marion Cotillard, sa compagne, qui sera ravie de lire ces quelques confessions ! Heureusement, le temps change et apaise les plus surexcités d'entres nous. A 48 ans, Guillaume Canet a troqué les drogues douces contre d'autres méthodes et garde à l'esprit quelques mauvais souvenirs, liés à ses états seconds. Le plus compliqué à gérer dans la nuit ? "Les enfants qui se réveillent quand tu es en train de faire la teuf, avoue-t-il dans les colonnes de la publication. Tu essaies de ne pas leur montrer que tu n'es pas du tout capable de t'occuper d'eux... ça c'est trash."

Habitué, pendant longtemps, à consommer de l'alcool ou de la drogue, Guillaume Canet a découvert le plaisir de dormir sans trop manger, puis celui de "rêver sans pétard". Papa de deux enfants, Marcel, 10 ans et Louise, 4 ans, nés de sa relation avec Marion Cotillard, l'acteur préfère se concentrer sur les choses simples de la vie, et son travail, toujours. Il présentera d'ailleurs son nouveau film, intitulé Lui, le 27 octobre prochain. Le long-métrage, intime mais non autobiographique, raconte l'histoire d'un compositeur en mal d'inspiration qui quitte femme et enfants pour trouver refuge en bord de falaise, en Bretagne. Un lieu au grand air qui se prête, plus que jamais, aux joies de la méditation...

