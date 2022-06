Guillaume Canet soutient Charles et Mélanie : grosse soirée avec les stars de parkour

Il y a des soirées qui donnent le sourire et celle organisée par les deux stars de YouTube, Charles et Mélanie en fait partie ! Connu pour ses vidéos basées sur le parkour, cette discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, le couple compte désormais plus de 2,3 millions d'abonnés sur la plateforme. En plus de leurs aventures un peu partout à travers la planète, Charles s'est également fait connaître du grand public en participant à l'émission Ninja Warrior sur TF1.

En plus de ces nombreuses activités, Charles et Mélanie ont décidé de se lancer un nouveau défi assez impressionnant en sortant leur tout premier livre. Le 25 mai dernier, ils ont sorti Voyous, un livre consacré au parkour et mêlant visions sportive et artistique. Le lecteur se retrouve plongé dans les aventures des deux stars du parkour, adeptes des sensations fortes et qui souhaitent définir leur vision de ce sport et en dévoiler les coulisses à travers leurs expériences. Pour l'occasion, ils ont organisé une très belle soirée de lancement le 23 mai dernier dans la salle de parkour Blast, située à Pantin.

Guillaume Canet venu encourager Charles et Mélanie

Un bel évènement auquel Guillaume Canet a assisté et on l'a vu prendre la pose tout sourire avec les deux stars de la soirée. Le compagnon de Marion Cotillard est venu soutenir le lancement de ce beau projet à deux, tout comme de nombreuses stars des réseaux sociaux. On a notamment pu apercevoir l'humoriste et comédien Willaxxx ou encore la star de YouTube Jenny Letellier, que l'on retrouve sur la chaîne Youtube Le monde à l'envers. Mélanie a également pu profiter de la soirée pour exposer une sélection de photos qu'elle a prises au gré des exploits sportifs réalisés par elle et Charles.