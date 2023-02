Guillaume Durand à nouveau en deuil : mort de sa mère Nicole, figure célèbre, le sort s'acharne

Il y a plus de deux ans, c'est son papa, Lucien Durand, qui quittait ce monde. Nicole Durand avait également fait appel au carnet du jour du Figaro pour annoncer le décès de son époux : "Nicole Durand a la douleur de vous annoncer le décès de son époux, Lucien Durand, marchand de tableaux, mort le 26 décembre 2020 dans sa centième année. Douleur partagée par ses fils, Guillaume, Blaise et Matthieu, et leurs épouses." Un hommage lui avait été rendu en l'église Saint-Germain des Prés quelques jours plus tard.

Guillaume Durand, orphelin face à la maladie

C'est sans ses parents que Guillaume Durand doit trouver la force de se battre contre un cancer de la mâchoire. S'il s'en est a priori sorti, il ne cache pas qu'il est loin d'être définitivement guéri. C'est en tout cas ce qu'il a fait savoir en novembre dernier sur France Inter : "Je ne suis pas guéri, on n'en sait rien du tout, c'est très aléatoire mais je vais bien. J'ai appris à vivre avec ça. [...] J'ai été sauvé par un chirurgien facial, je lui dois tout, autrement je ne serais pas là. Puisque je n'avais mal nulle part. J'avais mal aux dents, mais du domaine d'un doliprane. J'étais simplement un peu fatigué. C'était insoupçonnable."

Récemment, Guillaume Durand a dû, une nouvelle fois, affronter la mort en face : celle de son ami Philippe Tesson. Il lui a d'ailleurs rendu hommage dans la foulée, toujours sur son compte Twitter : "Philippe Tesson est parti. Dieu m'énerve. Radio Classique lui doit tellement. La liberté incarnée. La passion absolue du théâtre. Un conservateur parisien venant d'un nord baroque. Combat, le Quotidien de Paris, Figaro magazine. Journalistes, présidents et lecteurs l'aimaient." Un nouvel adieu qui assombrit son début d'année.