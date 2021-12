"Un sacré cancer opéré pendant 10 heures" : Guillaume Durand révèle sa maladie

À Noël en 2020, Guillaume Durand pleurait la mort de son père, le défunt marchant d'art Lucien Durand. Cette année s'achève sur une note positive. Le journaliste célèbre son retour imminent à la radio, après avoir vaincu un cancer et contracté la Covid.

Sa maladie, Guillaume Durand l'a combattue dans la plus grande intimité. Il a révélé vendredi après-midi (24 décembre 2021) sur Twitter, en annonçant son retour sur les ondes : "Je retrouve Radio Classique à la rentrée. La matinale reste aux jeunes. Merci la science/médecine. Premiers joggings après un sacré cancer opéré pendant 10 heures le 25 juin. Puis chimio et radio suivi d'un bon Covid. Prendre la peur par la main et vivre. Prudence à Noël."

Le tweet de Guillaume Durand a suscité plusieurs réactions. "Quelle merveilleuse nouvelle, mon cher Guillaume! Tous les bonheurs réunis: la maladie derrière toi, le retour à l'antenne... la vie qui sourit à nouveau pour toi et nous tous, nombreux, qui t'aimons d'une si longue affection", a par exemple répondu son confrère Michel Grossiord. "Tellement heureux de te reprogrammer à l'antenne début janvier, cher @guillaum_durand. Tu as été d'un admirable courage dans cette épreuve. Tout l'équipe @radioclassique a hâte de te retrouver", a ajouté Jean-Francis Pécresse, beau-frère de la présidente du conseil régional d'Île-de-France (et candidate à l'élection présidentielle) Valérie Pécresse et directeur de Radio Classique. Un auditeur a également exprimé sa joie : "2021 se termine sur une bonne nouvelle. Je me réjouis pour toi (et moi comme auditeur fidèle de Radio Classique)".