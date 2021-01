Guillaume Durand, son père poignardé sous ses yeux : récit glaçant de ce terrible souvenir d'enfance

Ce mercredi 6 janvier 2021, il a été rapporté que Lucien Durand est décédé le 26 décembre. Le célèbre marchand d'art contemporain avait 100 ans. Il laisse derrière lui sa femme Nicole, également galeriste, et trois enfants dont Guillaume Durand. Le journaliste de 68 ans a hérité de la passion de ses parents pour les tableaux et la culture, tout en menant une carrière à succès à la télévision et à la radio. L'ancien professeur d'Histoire-Géo avait d'ailleurs fait le point sur son parcours atypique et riche en rencontres dans un livre autobiographique, Mémoires d'un arythmique, paru en 2015.

L'occasion alors pour son public d'en apprendre davantage à son sujet mais aussi sur son enfance. Et si Guillaume Durand a grandi dans le meilleur des cadres, le papa de cinq enfants a tout de même été confronté à des épisodes traumatisants. Plus particulièrement l'année de ses 10 ans. À cette époque, il est témoin d'une scène effroyable. "J'avais une dizaine d'années. Sur une plage de Belle-Île-en-Mer, où mes parents louaient une espèce de ferme abandonnée, j'ai vu débouler un homme complètement ivre avec un couteau à la main. Je l'avais déjà repéré en descendant à la plage. Il s'est rué vers moi et m'a poursuivi durant plusieurs centaines de mètres", avait-il résumé lors d'une interview pour le JDD, évoquant alors un "grand gaillard, genre marin aux yeux de fou". "J'ai couru jusque chez mes parents. Mon père était en train de lire sur un transat. 'Papa, il y a un monsieur qui veut me tuer'", avait raconté Guillaume Durand.

Mais Lucien Durand ne prête à ce moment-là pas attention à la terreur de son jeune fils, ce qui lui vaudra d'en payer le prix très cher. "Le fou a débarqué et poignardé mon père à la cuisse", avait révélé Guillaume Durand. Lucien Durand a par la suite été hospitalisé à Belle-Île-en-Mer avant d'être rapatrié à Paris. "La voiture était maculée de sang. Il s'est retrouvé paralysé pendant un an. Et moi, depuis, j'ai la hantise des couteaux et du dingue qui surgit au milieu d'une foule", avait expliqué le mari de Diane de Mac Mahon.