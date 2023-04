Guillaume Durand frappé par un cancer : réapparition rassurante, sa femme et son fils à ses côtés

C'est une soirée un peu spéciale qu'organisait la Fondation Louis Vuitton ce lundi 3 avril. L'établissement accueille l'exceptionelle exposition "Basquiat X Warhol à quatre mains" dont le vernissage a eu lieu en ce début de semaine.

En grand amateur d'art, Guillaume Durand était de la partie. Le journaliste de 70 ans s'est présenté avec sa femme Diane de Mac Mahon et un de leur fils Joseph, et il est apparu plutôt en forme et souriant aux côtés des siens, un an et demi après avoir annoncé souffrir d'un cancer de la mâchoire.

Si les nouvelles étaient plutôt encourageantes dans un premier temps, Guillaume Durand ne préférait pas crier victoire trop vite : "Je ne suis pas guéri, on n'en sait rien du tout, c'est très aléatoire mais je vais bien. J'ai appris à vivre avec ça" avait-il fait savoir sur France Inter. Il était par ailleurs revenu sur l'intervention qu'il avait subie : "En fait, quand la mâchoire est atteinte, il faut l'enlever en partie. Et donc on vous enlève le péroné et on vous le met à la place de la mâchoire après avoir été conformé par un système 3D. C'est un truc hallucinant."

Dans son malheur, Guillaume Durand a eu de la chance puisqu'il a réussi à détecté la maladie alors même que les symptômes n'étaient pas les plus évidents : "J'ai été sauvé par un chirurgien facial, je lui dois tout, autrement je ne serais pas là. Puisque je n'avais mal nul part. J'avais mal aux dents, mais du domaine d'un doliprane. J'étais simplement un peu fatigué. C'était insoupçonnable."

Une soirée sublime et très prisée des stars

Beaucoup de personnalités ont tenu à se rendre à cette soirée organisée par la Fondation Louis Vuitton afin d'admirer les oeuvres. Jeanine Heriveaux et Lisane Basquiat, les soeurs de Basquiat, étaient d'ailleurs présentes. On retrouvait notamment Jack Lang, ancien ministre de la Culture, avec sa femme Monique ainsi que Pierre Richard et son épouse Ceyla Lacerda.

Le clan de la famille LVMH étant bien sûr présent. Ainsi, fait rare, pouvait-on voir la comédienne Isabelle Vitari poser avec son chéri Ludovic Watine-Arnault. Stephanie Watine Arnault (nièce de Bernard Arnault) et son mari étaient aussi très heureux de participer à la soirée, tout comme Delphine Arnault (PDG de Christian Dior Couture). Hélène Arnault et Bernard Arnault ont aussi pris la pose avec Christine Lagarde et Thierry Breton. Ils ont pu croiser le chemin de Françoise Dumas et François Sarkozy, frère de Nicolas. On a aussi eu le plaisir de voir Michel Barnier avec sa femme Isabelle et Cyril Viguier.



L'acteur Saïd Taghmaoui accompagné du collectionneur de montre ancienne Eric Hamdi etaient présents, ainsi que l'ancien mannequin Farida Khelfa, grande amie de Carla Bruni. Elsa Zylberstein était aussi là, aux côtés de l'homme d'affaires Peter Brant. Même Nick Rhodes, claviériste du groupe pop rock Duran Duran, a pris plaisir à participer à l'événement.

BASQUIAT X WARHOL, À QUATRE MAINS. Du 5 avril au 28 août 2023 à la Fondation Louis Vuitton.