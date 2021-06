Jack Lang traité de pédophile en pleine rue : la vidéo qui fait jaser

C'est l'une des personnalités politiques françaises les plus connues et il doit notamment sa notoriété à son passage au Ministère de la culture. C'est entre autre à lui que l'on doit la Fête de la musique. Si l'homme cultive une image de personne sensible à l'art et à la culture, certaines histoires lui collent à la peau depuis plusieurs années maintenant.

Alors qu'il se baladait avec sa femme Monique dans les rues de Montpellier le 14 juin dernier, en plein festival du Printemps des comédiens, Jack Lang a été vivement interpellé par deux femmes, visiblement très remontées contre lui. La vidéo, qui circule sur Internet, montre les deux jeunes femmes traiter l'actuel président de l'Institut du monde arabe de pédophile et de pédocriminel alors que le couple continue de marcher.

Vous êtes mariées avec le diable !

Jack Lang finit par s'arrêter pour confronter l'une des deux femmes pour lui demander d'arrêter. Sa femme Monique s'implique également dans la discussion pour faire cesser les insultes, mais rien n'y fait. Après un court échange, la jeune femme finit par lui lâcher : "Vous êtes mariée avec le diable !", avant de laisser le couple s'en aller. Visiblement sous le choc, Monique Lang lui rétorque : "Vous êtes folle !", puis les deux femmes s'en vont en lui souhaitant bon courage.

Une vive altercation et des accusations de pédocriminalité qui prennent leur source dans une affaire remontant à 2011. À l'époque, l'ancien ministre, Luc Ferry, confirme l'arrestation d'un ancien ministre dans une affaire d'orgie pédophile à Marrakech quelques années plus tôt. Une information sortie dans un premier temps par Le Figaro Magazine et pour laquelle le site Arrêt sur image laisse entendre qu'il s'agirait de Jack Lang.

Accusé dans cette affaire, le père de Caroline et Valérie (décédée en 2013, un sujet sur lequel Monique s'est récemment confiée) a rapidement démenti ces rumeurs. Il a également été interrogé par la Brigade de protection des mineurs en 2012, selon les informations de RTL, suite à quoi l'affaire a été classée sans suite.