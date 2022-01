Isabelle Vitari, son compagnon issu d'un clan célèbre : qui est Ludovic Watine Arnault ?

A l'affiche de la série L'amour presque parfait, Isabelle Vitari se pose un peu moins de questions que les héroïnes du show diffusé sur France 2. Elle est en couple depuis bien longtemps avec un discret homme d'affaires issu d'un célèbre - et richissime - clan : il s'agit de Ludovic Watine Arnault, qui est directeur e-commerce de Christian Dior Couture. Il est également le neveu de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire et président-directeur général du groupe de luxe LVMH qui a été élu deuxième homme le plus riche de la planète en 2021 par Bloomberg.

Ca aide, quand il y a un salaire fixe

Le fait d'être en couple avec un homme d'affaires a toujours séduit Isabelle Vitari, qui était auparavant amoureuse de Matthias Ven Khache - le père de sa fille aînée Joséphine. "Au début, je trouvais extraordinaire, d'un glamour, sexy, fou de le voir partir le matin avec sa mallette et son costume, expliquait-elle, une lueur à l'oeil, dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Et ça aide, quand il y a un salaire fixe." La comédienne, 43 ans, est également maman de deux garçons qu'elle a eu avec Ludovic Watine Arnault : Paul, 6 ans et Léo, 2 ans.

Dans la série L'amour presque parfait, Isabelle Vitari donne la réplique au beau Tom Leeb, ainsi qu'à Maud Baecker. Ce qui est plutôt ironique. Le public connait cette jeune femme, notamment, pour le rôle qu'elle tient dans la série Demain nous appartient depuis l'année 2017. Or, Isabelle Vitari avait été approchée par TF1 mais elle avait refusé d'intégrer l'aventure, elle qui sortait à peine de l'expérience Nos chers voisins. "Je ne voulais pas me réengager dans une série, précisait-elle à Télé Loisirs. J'étais très occupée, ce n'était pas le bon moment. J'ai travaillé pour France 3 et je finalisais l'écriture de mon second spectacle."