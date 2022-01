Isabelle Vitari maman : ce célèbre acteur avec qui elle a eu son premier enfant

Ce mercredi 19 janvier, France 2 diffuse le tout premier épisode de L'amour presque parfait, nouvelle série portée par Maud Baecker, Nadia Roz, Tom Leeb et Isabelle Vitari. Cette dernière, longtemps cantonnée au rôle de Karine dans Nos chers voisins, incarne Manon dans la création de Pascale Pouzadoux. Contrairement à l'héroïne en mal d'amour du programme, Isabelle Vitari vit l'amour parfait avec son compagnon Ludovic Watine, neveu du richissime homme d'affaires Bernard Arnault, avec qui elle est devenue maman de deux enfants, Paul, 7 ans et Léo, 4 ans. Les deux garçons sont les petits frères de Joséphine, fille aînée d'Isabelle Vitari. Et l'adolescente de 16 ans a pour papa un célèbre comédien.

Avant de faire la rencontre de son actuel compagnon, Isabelle Vitari a vécu une belle idylle avec le comédien Matthias Van Khache. Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous avez forcément déjà vu son visage quelque part puisqu'il a très souvent prêté ses traits à des personnages de séries télé. A la fin des années 1990, il figurait au casting d'Une femme d'honneur, Navarro ou encore Avocats et Associés. Sa popularité a grimpé en flèche dès les années 2010 avec des apparitions dans RIS police scientifique, Camping Paradis et Week-end chez les toquées. En 2020, c'était dans Peur sur le lac, Grand Hôtel et Commissaire Magellan qu'il s'offrait un rôle après avoir donné la réplique à Jenifer Bartoli dans Traqués, téléfilm dramatique de Ludovic Colbeau-Justin.

Côté privé, Matthias Van Khache est le plus heureux des hommes. Depuis quelques années, il est en couple avec une certaine Angela. Les tourtereaux n'hésitent pas à s'afficher sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. Il est également le père d'une seconde fille, Charlie, 7 ans, dont l'identité de la maman est restée secrète. L'adage dit jamais deux sans trois. A quand une autre petite fille pour Matthias Van Khache ? L'avenir nous le dira... Ou pas.