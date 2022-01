Guillaume Durand opéré d'un cancer de la mâchoire : "Ils ont cru que je voulais me suicider..."

J'avais débranché les perfusions. Ça a bipé, j'avais du sang partout

Guillaume Durand, 69 ans, a survécu à une rude bataille. Sa mâchoire a été remplacée par un morceau de péroné lors d'une opération qui a duré 10 heures. Et s'il est aujourd'hui sauvé, l'homme de radio et de télé - qui a perdu 12kg au passage ! - reste marqué par l'épreuve, par les traitements multiples et les idées noires. "J'ai été bien morphiné, se souvient-il. Je n'arrivais même plus à lire. Ça, plus un incident personnel de famille... Certains se sont dit que je ne m'en sortirais pas moralement. Une fois, je me suis levé instinctivement en pleine nuit sans me rendre compte que j'avais débranché les perfusions. Ça a bipé, j'avais du sang partout. Les infirmières, qui ont été aussi remarquables que ma femme, ont cru que je voulais me suicider."

A peine remis sur pied, Guillaume Durand a été abattu par une forme "musclée" de la Covid-19. Il avait également perdu son papa, âgé de 100 ans, au mois de janvier 2021 Après avoir enchaîné tant d'épreuves, il devrait être tranquille un petit bout de temps. C'est tout ce qu'on lui souhaite...

Retrouvez l'interview intégrale de Guillaume Durand sur le site du journal Le Parisien.