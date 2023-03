Guillaume Genton et Diane Leyre en larmes : leur direct chamboulé par une auditrice, ils ne s'y attendaient pas !

Par Sam Ageville Journaliste People Rédactrice web passionnée, Sam est à l’affût des moindres rebondissements dans le monde de la télé. Du JT de 13h aux prises de bec croustillantes de la télé-réalité et en passant par les baisers enflammés de l’amour est dans le pré, rien n’a de secret pour cette journaliste à la piquante curiosité.

Il y a ce qu'on appelle des grands moments de télé mais il y a aussi des grands moments de radio... Il y a quelques jours, sur Europe 2, une auditrice a fait fondre en larmes Guillaume Genton et Diane Leyre et pour cause : elle a décroché le gros lot après avoir expliqué sa situation très difficile.

Âmes sensibles : préparez les mouchoirs. Invitée à tenter le jeu de l'ascenseur sur Europe 2, une auditrice prénommée Jennifer a provoqué une très vive émotion dans le studio du Morning Sans Filtre il y a quelques jours. La règle dudit jeu est très simple : l'auditeur indique s'il veut ou non "faire démarrer" l'ascenseur et ce dernier s'arrête au hasard à un palier indiquant une somme d'argent (maximum 5000 euros), un peu comme le jeu de la roue. Mais avec Jennifer, le fameux ascenseur s'est montré particulièrement généreux... Avant de se lancer dans le jeu, Jennifer s'est présentée. "J'accompagne les enfants en situation de handicap dans les écoles mais là je suis en retraite", a-t-elle précisé, provoquant ainsi l'admiration de Guillaume Genton et Diane Leyre (Miss France 2022). "Tu sais quoi, j'ai envie que tu gagnes beaucoup d'argent parce que les gens comme toi qui font ce genre de métier méritent beaucoup d'argent !", a lâché le présentateur. Stressée, l'auditrice a donc lancé l'ascenseur. Au premier palier : 1780 euros ! Une belle somme que Jennifer a pourtant rapidement remis en jeu. "Je suis toute seule avec mes deux enfants qui sont en situation handicap aussi... Je pars bientôt en vacances pour la première fois avec eux alors je vais dire que je retente !", a-t-elle annoncé.

Bien lui en a pris puisqu'au second palier, l'auditrice a décroché la somme folle et maximale de 5000 euros ! Immédiatement, Jennifer a fondu en larmes, trouvant à peine les mots pour s'exprimer. La voix tremblante, les yeux humides, Guillaume Genton a quant à lui eu beaucoup de mal à retenir ses larmes. De son côté, Diane Leyre n'a pas souhaité se retenir... Retirant ses lunettes de soleil, l'ancienne reine de beauté s'est essuyée les yeux. "Tu vas nous faire pleurer Jennifer ! On est trop contents pour toi !", a lâché Guillaume Genton la voix tremblante. Ravie mais submergée par l'émotion, l'auditrice a tout de même réussi à prononcer de vifs remerciements. "Merci Europe 2, je vous écoute tous les matins, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait. C'est mes premières vacances avec mes enfants. Vous êtes géniaux !", a-t-elle conclu. Une séquence que les auditeurs et les chroniqueurs ne sont pas près d'oublier !