Guillaume Genton a été fiancé : cette demande en mariage complètement improbable !

Guillaume Genton a un emploi du temps bien rempli. Quand il ne s'occupe pas des documentaires qu'il produit, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) que je jeune homme de 31 ans fait le show, mais pas que ! Chaque jour de la semaine, il anime le Morning sans filtre de 6h à 9h30, sur Virgin Radio, accompagné de Diane Leyre et Fabien Delettres. Et de temps en temps, chacun fait des petites confidences sur sa vie privée. Les auditeurs de Virgin Radio en ont d'ailleurs découvert une belle, ce mardi 18 octobre 2022.

Ce matin, Guillaume Genton est une fois de plus aux commandes d'un nouveau numéro du Morning sans filtre. Et en cours d'émission, l'animateur a révélé... qu'il avait déjà été fiancé par le passé. Et il a fait une demande assez particulière. "J'avais fait une demande en mariage dans un kebab un jour. J'avais caché la bague dans un kebab. J'ai été fiancé, mais pas marié", a-t-il confié très gêné face à ses chroniqueurs. Une confidence qui a beaucoup étonné Miss France 2022 qui ignorait tout de ces fiançailles.

On imagine que Guillaume Genton a fait de gros efforts pour franchir ce cap. La veille, Guillaume Genton a révélé que le mariage n'était pas du tout sa tasse de thé. "C'est ma phobie de me marier. Il faut que je me réconcilie avec le mariage. C'est ma grande phobie", a-t-il révélé. Peut-être son actuelle compagne réussira-t-elle à lui faire sauter le pas. Car oui, le charmant blond richissime n'est pas un coeur à prendre.