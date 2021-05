Guillaume Sanchez (Top Chef) séparé de sa belle Paloma : annonce surprise en vidéo

Guillaume Sanchez n'a pas l'habitude de livrer des confidences sur sa personne mais récemment, il a dérogé à sa règle en participant à l'émission Thérapie du média Vice. Le brillant candidat en 2017 lors de la huitième saison de Top Chef a notamment été poussé à évoquer sa vie de famille, lui qui est papa d'un petit garçon né le 31 octobre 2019, Viggo.

Guillaume Sanchez, qui a obtenu une étoile au Michelin et qui a organisé des repas solidaires pendant la crise, a fait savoir avec émotion que son enfant était le seul à lui fournir une bulle de tranquillité dans sa vie qui va à 100 à l'heure. "Cette chose là existe maintenant, elle n'était pas d'actualité il y a un an et demi, mais 'cette chose-là' s'appelle mon fils. C'est la personne qui arrive à me calmer un peu. Il est très très fort. Je pense que la seule chose qu'il voit aujourd'hui c'est que c'est la seule personne qui est capable de me ramener à la maison", a-t-il confié.

Et lorsque l'animateur lui a demandé si sa compagne, Paloma Coquant, avait elle aussi cette capacité à le rendre serein, Guillaume Sanchez a fait une annonce inattendue. "On est séparés", s'est-il contenté d'indiquer sans entrer dans les détails. Et de conclure : "Mais voilà, mon fils a réussi à me mettre les pieds dans un bloc de béton qui me va bien."

Le cuisinier et la comédienne de 31 ans n'ont jamais été du genre à exposer leur vie privée mais aux dernières nouvelles, ils formaient toujours un couple uni. Le destin en a vraisemblablement décidé autrement.

Pour rappel, c'est le 22 mai 2019 que la belle Paloma avait officialisé sa première grossesse en partageant une photo d'elle en robe longue, mettant en avant son baby bump. Quelques mois plus tard, en novembre 2019, elle avait révélé avoir donné naissance à leur petit Viggo à travers une photo du bambin qui profitait déjà des joies de la nature.