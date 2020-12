Top Chef : Un ex-candidat en cuisine malgré la crise, des repas solidaires pour les fêtes

En pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, les restaurateurs sont colère, Philippe Etchebest en tête. Leurs établissements ont été contraints de fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre. Mais pour certains, pas question de rester les bras croisés. C'est le cas d'un ancien candidat de Top Chef, Guillaume Sanchez. Le chef étoilé révélé en 2017 lors de la huitième saison du concours culinaire de M6 met la main à la pâte pour offrir aux femmes sans abris un repas de fête digne de ce nom.

Son restaurant Neso ne peut servir de clients pour le moment. Guillaume Sanchez a alors bénévolement mis ses talents à disposition des plus démunis. Comme l'expliquent nos confrères du Parisien dans l'édition du mercredi 23 décembre, le jeune cuisinier de 30 ans participe à une belle opération soutenue par la plateforme Just Eat. Grâce aux fonds récoltés par le Secours populaire, Guillaume Sanchez et sa brigade vont concocter des plats de fête haut de gamme pour les femmes sans abris hébergées à l'Hôtel de Ville de Paris.

Des repas gastronomiques pour les femmes sans abris et les retraités isolés

Poulardes, légumes de saison, saumon fumé et foie gras maison sont attendus dans les assiettes de ces dames. "Toute l'année, j'aide plein d'associations. Pendant le premier confinement, j'ai cuisiné pour les soignants, je participe aussi régulièrement à des maraudes", explique le papa du petit Viggo (1 an) qui a obtenu une étoile au Michelin.

Une belle initiative qui n'est pas sans rappeler celle d'une autre star de Top Chef, Baptiste Renouard. Le 18 décembre 2020, nos confrères du Parisien mettaient en lumière la bonne action du candidat révélé en 2019 lors de la dixième saison du concours. Grâce au soutien de l'association Action des jeunes pour les personnes âgées (AJPA) et au lancement d'une cagnotte en ligne, le chef du restaurant Ochre propose des plateaux-repas gastronomiques pour plus de 200 retraités isolés, et ce chaque mercredi.

Dans la famille Top Chef, le mot d'ordre en ces temps difficiles semble être solidarité. Bravo à Guillaume Sanchez et Baptiste Renouard pour leurs jolis gestes.