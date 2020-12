Top Chef : Un ex-candidat reprend du service et devient la star des seniors

La solidarité est encore plus de mise lors des fêtes de fin d'année, surtout en période de crise sanitaire. Un ancien candidat de Top Chef a choisi de mettre son talent au profit des retraités isolés de Rueil-Malmaison (92).

Depuis fin octobre, Baptiste Renouard n'a plus le plaisir de régaler les papilles de ses clients dans son restaurant Ochre (situé dans le centre-ville de Rueil). A cause du coronavirus et du deuxième confinement, le jeune cuisinier de 28 ans révélé au grand public lors de la saison 10 de Top Chef (M6) en 2019, a vu les portes de son établissement se fermer. Mais il ne compte pas rester les bras croisés pour autant.

Grâce au soutien de l'association Action des jeunes pour les personnes âgées (AJPA) et au lancement d'une cagnotte en ligne, Baptiste Renouard a le plaisir de cuisiner pour plus de 200 séniors dont les plateaux-repas gastronomiques (qui sont offerts) sont livrés à domicile chaque mercredi. Une opération coordonnée par les services de la ville de Rueil.

"Cette association a décidé de constituer une cagnotte en ligne pour financer des repas solidaires. On visait les 5 000 euros et l'objectif sera sûrement atteint. Dix jours après l'appel aux dons, 3 500 euros avaient déjà été récoltés", a confié l'entourage du maire de la commune, Patrick Ollier (LR) au Parisien du 18 décembre 2020. Avec cet argent, Baptiste Renouard a fait appel à des commerçants et producteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. "Quelques centaines d'euros filent ainsi dans les caisses du boulanger et du fromager d'à côté, dans les poches d'un boucher de Rungis (Val-de-Marne) ou dans celles de petits producteurs de fruits et légumes de Carrières-sur-Seine (Yvelines)", précisent nos confrères.

Danielle (84 ans) fait partie de la liste des bénéficiaires de cette belle opération. Et elle n'a pas caché sa joie quand le livreur a frappé à sa porte. "Je vais me régaler. Et puis, c'est une belle surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Encore une preuve qu'ici, à Rueil-Malmaison, on sait encore prendre soin de ses aînés", a confié celle qui sera loin de ses trois enfants et petits-enfants pour les fêtes.