Guy Marchand, 82 ans : marié à une femme de 42, il décrit leur "façon de vivre"

Un peu plus discret ces dernières années, Guy Marchand n'est pourtant pas inactif. L'acteur de 82 ans est ainsi apparu dans la série Dix pour cent sur France 2 et, surtout, il a pris le temps d'écrire son sixième livre. Un ouvrage dont il fait la promotion dans les pages de Voici et qui le pousse aux confidences...

Octogénaire en pleine forme, Guy Marchand a évoqué les secrets de sa jeunesse et lâché d'inattendues confessions sur ce qui le pousse à s'entretenir. "Il faut que je fasse attention, j'ai une femme de 42 ans et j'en ai 82. J'adore cette femme. (...) Elle vit à Berlin, mais on n'est pas divorcés. Elle est fantastique. Grâce à elle, j'ai des enfants qui portent mon nom, mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Je ne peux pas lui demander de rester avec moi à mon âge !", a-t-il confié au magazine.

Une histoire de coeur improbable qui selon Guy Marchand, est "déjà un peu racontée" dans son livre et sur laquelle il donne un peu plus de détails. "Elle m'appelle trois fois par jour, elle vient passer trois mois avec moi en été, un mois en hiver. Je la garderai jusqu'à ma dernière seconde. (...) C'est une façon de vivre. Il s'est passé plein de trucs, mais entre elle et moi, il n'y a jamais rien eu de mesquin. On vit comme ça depuis la naissance de mon petit Alexander Marchand, ça doit faire six ans", a-t-il ajouté. Toutefois, concernant le père biologique des fameux enfants qui portent son nom, silence radio pour l'inoubliable interprète de Nestor Burma !

En revanche, de ses autres enfants, il a accepté d'en dire un peu plus, révélant que son fils Jules est acteur et en tournage sur le film Paris-Willouby alors que sa fille Ludivine est avocate.

L'interview intégrale de Guy Marchand est à retrouver dans les pages de Voici, dans les kiosques le 8 novembre 2019.

Thomas Montet