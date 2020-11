Guy Marchand, 83 ans, quitté par sa femme Adelina, 43 ans : "Elle n'est plus à moi"

A 83 ans, Guy Marchand revient avec un nouvel album intitulé Né à Belleville. L'occasion pour le chanteur et comédien d'accorder une nouvelle interview au magazine Gala du 19 novembre 2020, depuis sa petite maison provençale de Mollégès. Un entretien lors duquel il s'est confié sur les femmes de sa vie : la comédienne Béatrice Chatelier, sa première épouse et mère de ses deux enfants, Jules et Ludivine, puis le mannequin russe Adelina Khamaganova, de quarante ans sa cadette.

"On s'est trompé sur moi quand on a dit que j'étais un macho, un play-boy. J'ai toujours été dominé par les femmes, j'ai toujours fait ce qu'elles voulaient, Guy Marchand a-t-il d'abord expliqué à nos confrères. Toutes les femmes que j'ai aimées ressemblaient finalement à ma mère. Elles m'ont materné et ont fini par me le reprocher et me quitter..." L'interprète de Destinée a d'abord été marié à Béatrice Chatelier, "un tempérament, une nature" : "C'était l'ex-femme d'Eddie Barclay (...). 'Je ne t'ai jamais vraiment aimé, mais qu'est-ce que j'ai aimé ta voix', m'a-t-elle dit un jour... Elle a été dure mais elle m'a fait de beaux enfants."

Puis, en 2006, Guy Marchand rencontre Adelina, mannequin originaire de Sibérie. "Elle est la femme de ma vie", confie-t-il très ému. Pourtant, il y a déjà plusieurs années que la jeune femme est partie vivre à Berlin. D'abord malheureux, le comédien a finalement accepté qu'elle refasse sa vie loin de lui, tout en lui restant mariée. Elle a connu d'autres hommes et surtout, est devenue mère. "Elle a droit à autre chose, j'adore ses enfants... Moi, je ne pouvais pas lui en faire."

C'est jusqu'à la mort entre nous

Malgré cette relation à distance, les époux sont restés en bons termes et s'appellent tous les jours. "Quand je vais la chercher à la gare, je la regarde arriver vers moi. Elle me serre contre elle, comme si c'était le premier jour. C'est invraisemblable. C'est jusqu'à la mort entre nous, explique-t-il. Ma femme n'est plus à moi... mais je ne veux pas d'autre épouse parce que j'ai la seule que j'aime. Quand on dort ensemble, c'est d'une incroyable tendresse. Elle me prend la main, dort sur mon épaule." Dans une seconde interview accordée au Figaro du 19 novembre, Guy Marchand explique même qu'elle "passe tout son temps" avec lui en ce moment. "Attendez, je l'appelle !"

Parfois accompagné d'Adelina, l'incontournable Nestor Burma vit dans le Sud avec son fils Jules, venu le rejoindre après le premier confinement. Le jeune homme de 30 ans se lance à son tour dans une carrière de comédien, encouragé par son célèbre papa. "Je lui ai dit : 'Ne t'emmerde pas à devenir avocat ou médecin, tu vas te faire chier. Sois plutôt acteur.' Il a décroché un petit rôle. Je lui souhaite le meilleur. En plus, il est beau ce con !"