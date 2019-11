Gwen Stefani et son chéri Blake Shelton : non, ils ne sont pas fiancés !

Il suffit d'un rien pour qu'une rumeur enfle. Surtout quand elle concerne le mariage possible d'un des couples les plus en vue d'Hollywood.

Sur le tapis rouge des People's Choice Awards, l'ex-chanteuse de No Doubt, Gwen Stefani a fait une apparition remarquée. La star de la pop portait une robe de mariée ivoire signée Vera Wang avec un gros noeud dans le dos et l'inscription "Fashion Icon" sur la traine de sa jupe. Pour accessoiriser cette tenue impressionnante, elle avait des bottes en daim Casadei et des gants noirs d'opéra. Mais c'est surtout la gigantesque bague en diamant à sa main gauche qui a captivé la foule.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes imaginent que Gwen Stefani allait s'unir à son amoureux Blake Shelton. Ces rumeurs sont fréquentes pour les amoureux qui se sont rencontrés sur le plateau de The Voice en 2015 où ils étaient tous deux juges. Plusieurs fois, il a été question qu'ils se marient et qu'ils aient un enfant ensemble. Ce projet semble être mis sur pause, pour le moment.

Pour faire taire les spéculations, Gwen Stefani a dû s'exprimer auprès de E! News. "C'est peut-être une grosse bague et un vrai diamant, mais ce n'est pas du tout une bague de fiançailles", a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que lorsqu'elle aurait quelque chose à annoncer, elle le ferait elle-même.

Gwen Stefani (50 ans) est maman de trois enfants, fruits de son précédent mariage avec Gavin Rossdale : Kingston, Zuma et Apollo. "Blake est très attentif, aimant et aux petits soins avec Gwen et les garçons", pouvait-on lire en février 2018 dans les pages d'Us Weekly.