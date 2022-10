Gwen Stefani a 53 ans, elle ne les fait pas : son visage inchangé fait fortement réagir !

En 1995, Gwen Stefani chantait I'm just a girl [Je ne suis qu'une fille en français, ndlr] avec le groupe No Doubt. Près de trente ans plus tard, nombreuses sont les personnes à penser qu'elle est bien plus que cela : un mythe, voire un mystère. Ce lundi 3 octobre 2022, l'artiste a eu 53 ans. Un nombre qui a bien failli faire avaler les internautes de travers.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Gwen Stefani n'en sont tout simplement pas revenus. Pour eux, impossible que Gwen Stefani ait soufflé autant de bougies sur son gâteau étant donné que lors de ses dernières apparitions publiques, l'Américaine donnait l'impression d'avoir trente ans de moins d'après des commentaires relevés par le Daily Mail sur la Toile : "Gwen Stefani n'a pas d'âge. Elle a exactement la même tête que quand elle chantait Hollaback girl en 2004", "Gwen Stefani a le même âge que mes parents ? D'accord", "S'il vous-plaît, donnez-moi la potion magique de Gwen Stefani parce que j'ai juste l'impression qu'elle ne vieillit pas."

Pas de potion magique ou de traitements spécifiques selon la principale intéressée. Lors d'un Carpool Karaoke au côté de James Corden, la maman de Kingston, 16 ans, Zuma, 14 ans et Apollo, 8 ans avait avoué n'avoir aucun secret si ce n'est son couple avec Blake Shelton et le bonheur d'écrire des chansons sur des sujets positifs. Une confession que même l'animateur avait eu du mal à croire à l'époque : "Donc c'est ça le secret ? Tu écris des titres sur le bonheur ?" Il n'est plus le seul à le penser désormais.

Le 10 septembre dernier, Gwen Stefani avait fait une apparition dans l'émission The Late Night With Seth Meyers. Et autant dire que si d'ordinaire, elle met tout le monde d'accord en des termes positifs, c'était cette fois-ci la même chose mais en des termes un peu moins flatteurs. Pour la grande majorité d'entre eux, Gwen Stefani a cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique, comme l'ont fait Madonna et Jocelyn Wildenstein, surnommée la dame chat. Si elle n'a rien confirmé, les fans de Gwen Stefani semblent déjà le regretter.