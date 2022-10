"Moi, ronde, à 14 ans" : Gwen Stefani au coeur d'une polémique à cause d'une photo

Mère de trois garçons, Gwen Stefani avait déjà évoqué son rapport avec son corps durant ses grossesses. Dans Harper's Bazaar en 2012, elle expliquait tout simplement : "Il n'y a pas de secret [pour garder la ligne], il faut simplement manger sainement, faire du sport et se torturer !" Celle qui est végétarienne avouait par ailleurs s'autoriser seulement parfois des écarts comme une pizza et un cookie, mais jamais plus.

Pourquoi l'interprète de Hollaback Girl fait-elle autant attention à son corps ? En raison de son amour pour la mode et les vêtements, d'après le magazine ELLE. Cependant, ses dernières images à la télévision américaine laissent penser qu'elle est allée loin dans le contrôle de son image, au point d'être devenue très différente de la charismatique leader de No Doubt dont d'innombrables ados des années 1990 avaient les posters dans leur chambre...



Face aux nombreuses réactions négatives qu'elle a reçues après son apparition dans le Late Show de Seth Meyers, la nouvelle jurée de The Voice US n'a pas répliqué, préférant remercier celles et ceux à qui elle devait son look.