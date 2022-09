Gwen Stefani : Son visage très changé, ses fans ont du mal à la reconnaître

"Attendez, qui est cette personne ?", "L'espace d'une minute, je ne l'ai pas reconnue", "Méconnaissable", "Ça ne ressemble pas à Gwen Stefani, d'aussi loin que je me rappelle d'elle", "Je me demande si c'est simple pour Seth de parler avec elle en faisant genre de rien", "Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On dirait la demi-soeur de Nicki Minaj", "Tellement de chirurgie que je ne l'ai pas reconnue. Quel dommage." Certains sont même allés jusqu'à la comparer à la créatrice Donatella Versace, connue pour avoir abusé de la chirurgie esthétique.

Gwen Stefani n'a pour l'heure pas réagi aux nombreuses interrogations des internautes à son sujet et il y a peu de chance qu'elle le fasse. Il faut dire que l'ancienne membre du groupe No Doubt n'a en général que peu de choses à faire de ce que l'on peut penser d'elle. Droite dans ses bottes, la maman de Kingston, 16 ans, Zuma, 14 ans et Apollo, 8 ans, a tout ce qu'elle désire autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. En couple avec Blake Shelton depuis 2015 et leur coup de foudre dans la version américaine du télé-crochet The Voice, Gwen Stefani est officiellement devenue sa femme en juillet 2021. Et rien ne semble pouvoir faire descendre la chanteuse de son nuage de bonheur !