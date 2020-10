Gwen Stefani bientôt remariée : elle a dit oui à Blake Shelton et montre sa bague

Après l'achat de la maison (pour la coquette somme de 12 millions d'euros), les fiançailles ! Gwen Stefani a accepté la demande en mariage de son compagnon Blake Shelton. La chanteuse a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram et reçu les félicitations de millions d'internautes.

Gwen Stefani compte plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce mardi 27 octobre 2020. Sur l'image, la chanteuse du groupe No Doubt embrasse son chéri Blake Shelton et montre sa main gauche. Elle porte une bague de fiançailles en diamant à l'annulaire.

"@blakeshelton oui s'il te plaît !", écrit simplement @gwenstefani en légende de son cliché. En commentaire, l'actrice Kate Hudson, la chanteuse Alicia Keys et les présentateurs télé Ellen DeGeneres et Jimmy Fallon ont félicité le couple.