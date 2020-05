Gwen Stefani et Blake Shelton: Le couple s'offre une villa à 12 millions d'euros

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions d'admirateurs. Ceux de Gwen Stefani et Blake Shelton suivent avec attention l'évolution de leur relation. À défaut de s'être fiancés, les deux chanteurs ont finalisé l'acquisition d'une superbe villa de plus de 1200 mètres carré.

13,2 millions de dollars, soit un peu plus de 12,1 millions d'euros, c'est la coquette somme que Gwen Stefani et Blake Shelton ont dépensée pour devenir les heureux propriétaires de leur nouvelle maison, située dans le quartier d'Encino, à Los Angeles. Le site Variety en détaille les caractéristiques : 1200 mètres carrés habitables sur un terrain de près de 6,5 hectares, trois étages, un garage capable d'accueillir quatre véhicules, un cinéma, une grande cuisine équipée dernier cri, une grande piscine, un spa intérieur ainsi qu'un cabanon avec bar et cuisine extérieure.

En plus de cela, Gwen Stefani et Blake Shelton ont certainement craqué pour l'intimité que la propriété offre. Deux grandes portes la rendent invisible de la rue.