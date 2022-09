Milla Jasmine : Des opérations de chirurgie esthétique dangereuses, la vérité sur ses interventions

Milla Jasmine est de retour à la télévision dans la nouvelle émission de télé-réalité de W9 Les Cinquante. Et en juillet dernier, c'est sur YouTube que la brunette de 33 ans a fait son come-back après trois longues années pour évoquer un sujet qui passionne le public : la chirurgie esthétique.

Nombreuses sont les candidates de télé-réalité à avoir succombé à l'appel du billard. Si certaines ne cachent pas les opérations qu'elles ont faites, d'autres comme Milla Jasmine préféraient rester plus discrètes sur le sujet. Mais cet été, elle a accepté de lever le voile sur ce qu'elle avait refait. Après avoir précisé qu'elle avait pris 10 kilos en cinq ans, elle a prévenu qu'elle comptait faire de la prévention concernant les opérations de chirurgie esthétique, car elle a reconnu qu'elle avait fait des erreurs.

"Je vais vous avouer un truc que je n'ai jamais avoué avant. (...) Il y a environ douze ans, j'ai fait des injections dans mes fesses. À l'époque, les BBL - prendre de la graisse dans votre corps pour la réinjecter par exemple dans vos fesses -, n'existaient pas, sinon, je l'aurais fait. Aujourd'hui, ces injections me font très peur, car elles ne partent pas... Quand je perds du poids, je perds de la vraie matière. Mais quand j'en prends, je vous laisse imaginer la suite", a tout d'abord confié l'épouse de Lorenzo. Elle a ensuite expliqué qu'il ne fallait pas faire tout et n'importe quoi, car certaines choses sont irréversibles. Dans le cas de son fessier par exemple, il faudrait l'ouvrir pour enlever ses injections, ce qui lui ferait une "cicatrice de malade mentale". "Donc c'est très dangereux. Pour l'instant, je touche du bois, ça n'a pas bougé", a ajouté Milla Jasmine.

Des opérations dangereuses

La jeune femme a ensuite parlé de ses injections aux lèvres, "encore une erreur" faite il y a dix ans. A l'époque, tout comme pour ses fesses, elle n'avait pas beaucoup d'argent et a donc fait de la "m*rde". Sur les conseils d'une amie, elle s'est rendue chez une femme qui "n'avait pas de cabinet" et qui ne lui prenait que 100 euros. Mais ce n'est pas de l'acide hyaluronique qu'elle lui a injecté. "Je me suis retrouvée avec du silicone dans la bouche à 21 ans. C'est un produit interdit et qui n'est pas résorbable", a-t-elle avoué. Par la suite, elle s'est donc fait injecter du hyaluronidase pour enlever le produit.

Enfin, elle a eu recours à une rhinoplastie en 2019. Le souci ? Elle n'est pas "totalement satisfaite du résultat" de cette opération faite "sur un coup de tête" alors que son nez était "normal". "Après ma rupture [avec Mujdat, NDLR], j'ai pété un câble. Mentalement, je n'avais pas les épaules et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me réveillant. Je n'allais pas bien psychologiquement (...) Je me suis retrouvée avec des narines hyper petites, je n'arrivais pas à respirer", s'est-elle souvenue. Elle a donc mis en garde les personnes qui souhaitent succomber aux sirènes de la chirurgie esthétique.

Son physique n'a en tout cas pas manqué de faire parler lors du premier épisode des Cinquante, diffusé le 5 septembre. Nombreux sont en effet ceux à avoir commenté la taille de ses fesses sur Twitter. "Mais Milla ses fesses ont dirait les cartables qu'on mettais a l'école primaire là", "Les fesses de Milla c'est un parallélépipède", "Milla il faut vraiment qu'elle retourne voir son chirurgien pour enlever un peu de fesses parce que la ça va plus du tout déjà avant c'était pas beau mais la avec quelques kg en trop c'est plus bon du tout !", a-t-on notamment pu lire.