Gwen Stefani et Blake Shelton : Jeunes mariés radieux sur le tapis rouge

C'est le genre de romance parfaite digne des meilleurs films hollywoodiens, Gwen Stefani et Blake Shelton vivent toujours sur un petit nuage un peu moins d'un an après leur mariage. Les deux amoureux ont fait une apparition remarquable et remarquée lors des American Film Institute Life Achievement Awards ce jeudi. Complices, les deux vedettes ont fait craquer les photographes.

Gwen avait choisi une magnifique robe blanche qui découvrait ses épaules et qui présentait des nuances sur sa partie inférieure. Un choix audacieux mais complètement réussi qui mettait en valeur à merveille la belle chanteuse de 52 ans. D'autant plus que cette dernière s'est présentée avec un incroyable chignon qui illuminait son visage de mille feux. Blake, quant à lui, avait opté pour une veste de costume grise, un veston et une chemise qu'il avait associé à un blue jean et une paire de chaussure en cuir marron traditionnelle (voir diaporama).

Les deux stars de la musique semblent avoir passé une agréable soirée, apparaissant tout sourire à différentes occasions. L'interprète de Cool et Hollaback Girl est même montée sur scène pour faire un discours. Le reste du temps collé, le couple a diné à la table de Jane Seymour, Bo Derek, et John Corbett.

Gwen et Blake se sont rencontrés il y a maintenant 7 ans, lors du tournage de la version américaine de l'émission The Voice. Pourtant aux antipodes artistiquement parlant (lui étant un chanteur de country, elle de pop), ils s'étaient parfaitement entendus. Alors qu'ils venaient, l'un comme l'autre, de divorcer, ils étaient chacun disponible pour débuter une nouvelle histoire et former une magnifique famille recomposée. En effet, Gwen avait déjà trois enfants, fruit de son union avec Gavin Rossdale, âgés de 16, 13 et 8 ans. Ils se sont finalement dit "oui" le 3 juillet 2021 lors d'une cérémonie en petit comité dans leur immense ranch de l'Oklahoma.