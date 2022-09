Gwendoline Hamon partage sa "grande émotion" : son fils Gabriel, parfait mélange de ses parents stars, passe un cap

Gwendoline Hamon, 52 ans, ne prend pas une ride. Et pourtant, la célèbre comédienne a un fils qui vient de célébrer son 18e anniversaire ! Le jeune Gabriel, fruit de ses amours avec son ex-mari l'acteur Frédéric Diefenthal, est désormais majeur. Sur les réseaux sociaux, elle partage sa joie en images et en mots.

Samedi 10 septembre 2022, Gwendoline Hamon se saisit de son compte Instagram. La belle y partage alors un post spécial. "18 ans ! Mais c'est quoi ce bordel ! Grande émotion pour moi ce matin ! Tu dors encore et je me remémore cet instant fou lorsque je t'ai rencontré pour la première fois ce 10 septembre 2004 à 14h06 J'attendais depuis 8 mois et demi de découvrir cette crevette qui poussait en moi que je chérissais déjà, pourtant je n'imaginais pas la foudre émotionnelle qui allait me tomber dessus. Je me souviens avoir dit à ton père : 'Comment ai-je fait avant pour vivre sans lui ?!'", écrit l'heureuse maman, comblée.

Et de poursuivre cette belle déclaration d'amour destinée à son fils : "Quelle aventure nous vivons depuis ensemble. C'est beau, c'est bon, c'est compliqué, c'est drôle, c'est stressant, c'est fatiguant, c'est émouvant pour nous deux, c'est la vie... Bon anniversaire mon Gabriel, mon petit homme, mon enfant adoré, à partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus sans moi !"